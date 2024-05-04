На Харківщині попрощалися із загиблим воїном ЗСУ

Сьогодні, 4 травня, Дергачівська громада попрощалася з Олександром Степаненком, солдатом 142-ї окремої піхотної бригади ЗСУ, який загинув 28 квітня у боях поблизу села Очеретине на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Олександр Степаненко народився у Дергачах. Закінчив Дергачівський ліцей №2. Здобував вищу освіту у Харківському політехнічному інституті.

У березні 2023 року чоловік вступив до Збройних сил України, боронив суверенітет нашої держави на складних ділянках фронту, мав спеціальність розвідника. На жаль, під час виконання бойового завдання чоловік загинув.

Олександр Степаненко був відкритою, порядною та доброю людиною, люблячим батьком для своїх синів та справжнім другом для багатьох із тих, хто його знав. На момент гибелі чоловікові було 38 років.

Мешканці міста провели загиблого воїна в останню путь на Алеї Слави Семенського кладовища.

У чоловіка залишились мати Тетяна, жінка Ірина, 8-річний син Дмитро та 6-річний син Денис.

Агентство Телевидения Новости