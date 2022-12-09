Мешканці двох селищ на Харківщини знову зі світлом

Енергетики повністю заживили селище Левківка, а також частково – селище Іванівка Ізюмської громади.

Через активні бойові дії населені пункти були знеструмлені майже з початку війни. Повністю заживити Іванівку енергетики планують наступного тижня, оскільки зараз працювати заважають погодні умови, повідомили в «Харківобленерго».

Для того, щоб відновити електропостачання в цих селах, необхідно було відремонтувати пошкоджену високовольтну лінію 10 кВ. Окрім того, треба було замінити зруйновані опори та обірвані проводи ліній 0,4 кВ.

Енергетики ще чекають дозволу від саперів для робіт у селах Глинське та Забавне Ізюмської громади. Також залишаються знеструмленими декілька вулиць Ізюма. Невдовзі фахівці Ізюмського РЕМ розпочнуть відновлювати електропостачання в с. Студенок Оскільської громади.

Агентство Телевидения Новости