Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів Богослужіння на Харківщині

На Богослужінні були присутні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, військові та віряни.

Про це повідомляє ХОВА.

«Ми дякуємо всім за наближення Перемоги України. Кожен робить свій особистий внесок у долю нашої країни.

Лише разом, об’єднані спільною вірою, любов’ю зможемо побудувати щасливе майбутнє української держави», – сказав Олег Синєгубов.

Разом усі помолилися за героїв – воїнів, які захищають українську незалежність. Храм, де проводилося Богослужіння, зазнав пошкоджень від російських обстрілів.

«Вірю, що ми звільнимо від ворога всі окуповані українські землі, повернемо наш Крим.

Я радію, що разом з нами сьогодні молився також митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, який, незважаючи на випробування, достойно несе своє архіпастирське служіння, виконує послух капелана нині тут, на теренах Слобожанщини.

Прийде час – і ми будемо звершувати подібні молебні й у кафедральному храмі в Сімферополі», – зазначив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Присутні вшанували полеглих бійців ЗСУ молебнем та покладанням квітів.

Агентство Телевидения Новости