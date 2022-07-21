Мужская рубашка – какую выбрать и не ошибиться с размером

Для многих покупка мужской рубашки – настоящий квест. Какой фасон выбрать, из какой ткани, как не ошибиться с размером, если покупаешь через интернет или в подарок?

И если учесть, что прямо сейчас, в период распродаж, качественная брендовая мужская рубашка в Интертопе стоит довольно дешево, надеемся, эти советы помогут многим выбрать и купить подходящую модель.

Гид по самым модным мужским рубашкам

Поскольку рубашка – базовый элемент мужского гардероба, стоит позаботиться, чтобы эта вещь выглядела актуально, соответствовала модным тенденциям. В этом году дизайнеры предлагают поистине широкий выбор – на любой вкус и стиль жизни.

Если подыскиваете модель, которая соответствует фэшн-трендам, тогда стоит выбирать среди таких вариантов:

классические белые;

в клетку;

в полоску;

джинсовые;

льняные;

с интересными геометрическими, растительными или животными принтами;

в сочных ярких оттенках;

в стиле милитари.

Независимо от того, это офисная хлопковая, летняя льняная или универсальная джинсовая рубашка, чтобы она хорошо держала форму и смотрелась дорого, лучше выбирать модель из качественной плотной ткани. Одежда из дешевых тонких материалов смотрится соответствующе. Поэтому если покупать вещь, то пусть она будет качественной, хорошего бренда. А сэкономить на покупке брендовой одежды легко, если делать заказ в ИНТЕРТОП, где цены весьма демократичные.

Как определить размер мужской рубашки?

Не менее важный критерий выбора мужской рубашки – размер. Отечественные, европейские и американские производители используют разные системы маркировки размеров. Определить нужный размер вещи можно несколькими способами:

Измерить окружность грудной клетки и разделить на два, полученная цифра – нужный размер. Измерить окружность шеи мужчины и добавить 1-2 см. Воспользоваться размерной сеткой производителя (обычно в характеристиках указывают размер ворота, полуобхват «тушки», длину рукава и всего изделия).

Вот и все премудрости выбора. Так что теперь можете смело отправляться на онлайн-шоппинг в ИНТЕРТОП и не сомневаться: выбранная модель обязательно подойдет по всем параметрам.

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