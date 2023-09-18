На Харківщині 97% дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані до сімейних форм виховання

Одним із пріоритетів роботи в умовах воєнного стану є розвиток мережі сімей патронатних вихователів та робота з громадянами, які виявили бажання прихистити дитину та пройшли курс навчання «Дитина не сама».

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На сьогодні в Харківській області налічується 4 277 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З них майже 97%, а це понад 4 100 дітей, влаштовані до сімейних форм виховання. Продовжуємо розвивати ДБСТ та інші форми сімейного виховання на Харківщині. За підтримки Фундації Олени Зеленської, міжнародних та локальних благодійних організацій надаємо родинам комплексну гуманітарну допомогу, організовуємо відпочинок у межах країни та за кордоном, забезпечуємо їх побутовою технікою, гаджетами, будматеріалами. Попри всі виклики часу щодня працюємо над покращенням якості життя наших дітей», – сказав Олег Синєгубов.

Начальник обласної військової адміністрації повідомив, що на території Харківщини організовано 134 дитячі будинки сімейного типу та 230 прийомних сімей, де виховується 1 370 дітей та 174 осіб від 18 до 23 років. Впродовж 2022-2023 створено 11 дитячих будинків сімейного типу та 13 прийомних сімей, до яких влаштували 74 дитини. Усього від початку повномасштабного вторгнення до ПС та ДБСТ влаштовано 171 дитину.

Наразі в області функціонують 80 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 482 дитини, та 164 прийомні сім’ї, де виховується 303 дитини.

Агентство Телевидения Новости