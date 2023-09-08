Інше
Перейти к списку новостей
08.09.2023 16:38
Просмотров: 133

На Харківщині поліція вилучила понад 1730 літрів безліцензійного алкоголю

На Харківщині поліція вилучила понад 1730 літрів безліцензійного алкоголю

7 вересня в одному з магазинів у селищі Борова  поліція вилучила понад 1730 літрів безліцензійного алкоголю.

Продаж продукції здійснювався без відповідних документів, повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці склали щодо правопорушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративний матеріал скерований до суду для прийняття рішення.

Згідно з розпорядженням начальника Борівської селищної військової адміністрації від 6 вересня 2023 року, з 9 вересня на території Борівської громади діятиме заборона на продаж алкоголю та інших спиртовмісних речовин, у тому числі пива і слабоалкогольних напоїв.

Обмеження діятимуть з 05:00 до 23:00 з 09 вересня 2023 року до припинення або скасування у встановленому порядку воєнного стану в Україні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 