На Харківщині поліція вилучила понад 1730 літрів безліцензійного алкоголю

7 вересня в одному з магазинів у селищі Борова поліція вилучила понад 1730 літрів безліцензійного алкоголю.

Продаж продукції здійснювався без відповідних документів, повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці склали щодо правопорушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративний матеріал скерований до суду для прийняття рішення.

Згідно з розпорядженням начальника Борівської селищної військової адміністрації від 6 вересня 2023 року, з 9 вересня на території Борівської громади діятиме заборона на продаж алкоголю та інших спиртовмісних речовин, у тому числі пива і слабоалкогольних напоїв.

Обмеження діятимуть з 05:00 до 23:00 з 09 вересня 2023 року до припинення або скасування у встановленому порядку воєнного стану в Україні.

Агентство Телевидения Новости