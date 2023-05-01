Очільницю відділу житлово-комунального господарства при окупаційній адміністрації судитимуть за колабораціонізм

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачена до повномасштабного вторгнення рф на територію України обіймала посаду головного спеціаліста відділу житлового господарства, містобудування, архітектури та власності Дворічанської селищної ради Куп‘янського району, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Під час окупації смт Дворічна жінка добровільно погодилась працювати на «нову владу» та обійняла посаду «и. о. заместителя начальника Двуречанского отдела территориального управления Купянской ВГА — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства».

Наразі колаборантка перебуває під вартою. Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости