Особенности и преимущества встроенных стиральных машин

Владельцы малогабаритных квартир до воли часто сталкиваются с проблемой установки бытовых приборов. Поэтому стараются покупать как можно меньше техники. Но согласитесь, что прожить без стиральной машинки весьма сложно, особенно если у вас большая семья.

Но как говориться выход из любой ситуации есть. На рынке продаж представлен широкий ассортимент инновационных встроенных стиральных машинок, отличающихся друг от друга техническими параметрами, функционалом, типом загрузки, размером, количеством потребления воды, электричества.

Представленные модели предназначены для установки в кухонные или ванные гарнитуры. Стиральная машинка такого типа легко спрячется за раздвижными дверьми шкафа, при этом сохранит первозданный внешний вид мебели.

Характеристика стиральных машин

Покупая дорогостоящую бытовую технику в первую очередь необходимо разобраться с отличительными особенностями представленных моделей. Первый вопрос – чем отличаются встраиваемые устройства от обычных? Эти два устройства функционально похожи между собой, но их отличительной особенностью можно назвать низкий уровень шума и вибрации.

Все дело в том, что стиральные машины встраиваемого типа плотно монтируются в корпус мебели, что позволяет значительно снизить уровень шума в квартире. Вторая особенность заключается в том, что современные модели имеют специальную выемку под плинтус. Встраиваемые стиралки делятся на два типа:

- машинки с возможностью встроить;

- полновстраиваемые стиральные машинки.

При выборе учитывайте вместительность агрегата, для большой семьи необходимо покупать модели вместимостью до 7 кг, для семьи из двух человек отлично подойдет модель вместимостью до 5 кг.

Преимущества стиральных машин

Техника такого типа имеет несколько неоспоримых преимуществ:

- Возможность замаскировать бытовую технику за мебелью, при этом пространство кухни или ванной комнаты не выглядит загражденным.

- Второй плюс – хозяйка квартиры может организовать рабочее место, подобрав кухонный шкаф или гарнитур для стиральной машинки. Можно одновременно заниматься и готовкой, и стиркой.

- Представленная техника имеют высокое качество сборки, оснащаются дополнительными системами защиты, что избегает таких явлений как протечка.

Предпочтения стоит отдавать только проверенным производителям, таковыми являются немецкие и шведские модели Miele, Bosch, Hansa, Kaiser, Age Electrolux. Перед покупкой проанализируйте рейтинг и подберите идеальный вариант для себя.

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