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22.11.2023 14:29
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Прокурори задокументували наслідки російських обстрілів Харківщини

Прокурори задокументували наслідки російських обстрілів Харківщини

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

За даними слідства, 22 листопада близько 11:20 російська армія здійснила артилерійський обстріл місто Вовчанськ. Пошкоджено житлові будинки.

Також сьогодні зранку ворог вдарив КАБ-250 по селищу Купʼянськ-Вузловий. Зазнали руйнувань приватні домоволодіння.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених

Агентство Телевидения Новости

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