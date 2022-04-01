Список пунктів видачі гуманітарної допомоги на 1–3 квітня

Гуманітарна допомога на пунктах видачі «Нової пошти» та «Укрпошти» надається безкоштовно. Оновлено список пунктів видачі, що працюватимуть 1–3 квітня.

«Нова пошта» 9:00–16:00

№ 119, просп. Перемоги, 70№ 137, вул. Ахсарова, 21№ 10, вул. Пушкінська, 96№ 69, вул. Дмитрівська, 5№ 78, вул. Шевченка, 24 А№ 11, просп. Гагаріна, 41/2№ 99, просп. Гагаріна, 176№ 90, просп. Гагаріна, 199№ 44, просп. Льва Ландау, 46№ 138, проїзд Стадіонний, 13№ 102, вул. Краснодарська, 181Б№ 100, просп. Архітектора Альошина, 5№ 117, просп. Індустріальний, 24/31№ 113, вул. Луї Пастера, 318№ 65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24№ 121, вул. Ньютона, 98

«Укрпошта» 9:00–15:00

№ 124 просп. Гагаріна, 173В№ 80 просп. Гагаріна, 314А№ 109 вул. Тернопільська, 21№ 105 вул. Ньютона, 6А№ 162 вул. Ньютона, 111№ 31 вул Аерофлотська, 12

Зверніть увагу, що пункти видачі змінюються. Актуальні адреси дивіться на картах.

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