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01.04.2022 12:34
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Список пунктів видачі гуманітарної допомоги на 1–3 квітня

Список пунктів видачі гуманітарної допомоги на 1–3 квітня

Гуманітарна допомога на пунктах видачі «Нової пошти» та «Укрпошти» надається безкоштовно. Оновлено список пунктів видачі, що працюватимуть 1–3 квітня.

«Нова пошта» 9:00–16:00

№ 119, просп. Перемоги, 70№ 137, вул. Ахсарова, 21№ 10, вул. Пушкінська, 96№ 69, вул. Дмитрівська, 5№ 78, вул. Шевченка, 24 А№ 11, просп. Гагаріна, 41/2№ 99, просп. Гагаріна, 176№ 90, просп. Гагаріна, 199№ 44, просп. Льва Ландау, 46№ 138, проїзд Стадіонний, 13№ 102, вул. Краснодарська, 181Б№ 100, просп. Архітектора Альошина, 5№ 117, просп. Індустріальний, 24/31№ 113, вул. Луї Пастера, 318№ 65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24№ 121, вул. Ньютона, 98

«Укрпошта» 9:00–15:00

№ 124 просп. Гагаріна, 173В№ 80 просп. Гагаріна, 314А№ 109 вул. Тернопільська, 21№ 105 вул. Ньютона, 6А№ 162 вул. Ньютона, 111№ 31 вул Аерофлотська, 12

Зверніть увагу, що пункти видачі змінюються. Актуальні адреси дивіться на картах.

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