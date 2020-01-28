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В Харькове на подстанции "Велозавод" установлен второй силовой трансформатор

В Харькове на подстанции Велозавод установлен второй силовой трансформатор

В Харькове на подстанции "Велозавод" специалисты АО "Харьковоблэнерго" установили второй силовой трансформатор.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Как отмечается, техническое переоснащение энергообъекта позволило повысить надежность электроснабжения бытовых абонентов, предприятий и инфраструктуры Слободского и Основянского районов.

«Благодаря установке второго трансформатора появилась возможность для подключения новых потребителей и перевода уже существующих на более высокий класс напряжения, что позволит значительно уменьшить потери электроэнергии», - отметили в компании.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что в дальнейшем энергетики также смогут обеспечить резервирование потребителей, которые запитаны от еще одной подстанции "Серп и Молот".

Агентство Телевидения Новости

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