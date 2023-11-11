Ведмеді атакують: у Карпатах було знищено пасіку та з’їдено весь мед

На території Ясінянської філії Карпатського лісового офісу ведмеді розгромили пасіку, з’їли мед та пошкодили дерева.

Про це повідомили у ДП «Ліси України», пише Судово-юридична газета.

Єгері кажуть, що ведмеді, ймовірно, шукали їжу, адже перед зимовою сплячкою потрібно сформувати достатній шар жиру. Тим більше, пасіка знаходиться на високогір’ї.

«Тут чиста природа, свіже повітря, набагато смачніший та корисніший мед. А ведмеді ще ті ласуни», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі «пошуки» їжі є достатньо небезпечними: голодний дикий звір може залізти й на господарське подвірʼя, і навіть в будинок.

Агентство Телевидения Новости