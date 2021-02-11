Зачем необходимо заказывать техническое обслуживание кондиционеров перед летним сезоном?

Перед началом нового жаркого солнечного сезона рекомендуется провести диагностику и чистку кондиционеров. Лучше всего обратиться к профильным специалистам — это обеспечит правильный подход к технике и не нужно будет вникать во все нюансы связанные с ремонтом оборудования в последствии.

Мы предлагаем весь спектр услуг, связанных с климатическим оборудованием. Благодаря своевременной подготовке и проверки техники, вы обеспечите бесперебойную работу всей системы. Обслуживание кондиционера дает возможность постоянно наслаждаться чистым воздухом в вашем доме или офисе.

Обслуживание включает:

диагностика механических деталей;

проверка функционирования во всех режимах охлаждения и обогрева;

чистка фильтров и корпуса внутреннего блока;

очистка дренажной системы;

дозаправка специальным фреоном (хладагентом).

Специалисты проверят технику на герметичность и теплоизоляцию. Наша фирма проводит техническое обслуживание кондиционеров всех типов. Это могут быть канальные, настенные или кассетные. Компетентные сотрудники проведут чистку системы и уберут все неполадки. В их распоряжении имеются все необходимые инструменты и технические приспособления.

Проверка оборудования в первую очередь зависит от модели и производителя. В сервисной книге даются рекомендации по количеству чисток и проведения диагностики. Также не последнее место занимает нагрузка, с которой используют технику и место ее эксплуатации.

Наши специалисты проведут чистку кондиционера от пыли, грязи, накипи и других загрязнений. Если система работает круглогодично, проводить профилактику следует чаще обычного. Это обеспечит корректную работу системы.

Где заказать обслуживание домашнего кондиционера?

Обратившись в компанию «Чистый воздух», вы сможете получить качественное обслуживание кондиционеров в Киеве. Специалисты обеспечат полный комплекс по ремонту и обслуживанию вашей техники. На все работы предоставляется гарантия.

Наш сервисный центр на связи круглосуточно. Можно пригласить мастера по техническому обслуживанию кондиционеров на дом, связавшись в телефонном режиме или заполнить форму обратной связи. Наши сотрудники работают с оборудованием любой модификации и всех топовых брендов. Они обеспечивают профессиональный подход и высокое качество своей работы.