10 дней, которые потрясли путинизм

​​Итак, 21 сентября диктатор-сатанист огласил решение о необходимости огромной гекатомбы со стороны "глубинного народа" во имя ничего. Имя ей "частичная" могилизация с целью отправить в мир иной от 300 тысяч до 1 млн. россиян. Сейчас много говорят о неких темных силах, которые работают над захватом власти, разгоняя трансфер во имя Патрушева, Кадырова, Суркова и ещё ряда ждунов. Серия роковых системных ошибок кремлевца номер один резко повышает их шансы на Кремль.

Российское общество наконец увидело всю неприглядность своего положения благодаря поведению исполнителей увода мужиков на фронт. Военкомы звертсвуют и наживаются на народной беде, как последний раз в жизни, торгуя отсрочками. Процесс комплектации сборной аматорской орды идёт с космическими трудностями, добивая хлипкие подпорки путинизма. Пара оленеводов Шойгу-Собянин после 22-х лет вставания с колен прямо заявили: в Москве военкоматы "не в том состоянии"... "Вторая армия мира" способна была осваивать бюджетные потоки, но вот с оказанием военных услуг не сложилось.

Первый негативный эффект связан с самим антигуманным, нелюдским подходом. Кремль воспринимает россиян как расходный материал. Мобилизованным не обеспечивают человеческих условий; нет нормального вооружения; как показал отзыв Думой проекта закона о госгарантиях их семьи и дети получат к похоронке шиш; система загребает всех без разбора, а потому мотивация воевать – околоноля.

Второй эффект – категорическое отторжение всего, что связано с действующей властью. Минобороны и его спикеры – подлинные антилидеры общественного мнения. Ведь они просто бесконечно врут, гиперболизируя "победы" и умалчивая о поражениях. Конашенков стал синонимом слова "шарлатан", на фоне которого МММ вспоминается, как честный бизнес-проект.

Такое же омерзение вызывают турбопатриоты, бегущие в Монголию и Грузию, срывая Z-символику, депутаты-туристы вроде Милонова и перелицованные пропагандоны.

70% россиян в тревожном настроении по данным ФОМ, а ведь по заверениям узурпатора "мы ещё ничего не начинали".

Следующая ошибка Путина после ЧМОбилизации с секретом – клоунада с "референдумами" на временно оккупированных территориях Украины. Технически фарс сработан ужасно даже по меркам России. Ни одной озвученной цифре поддержки идеи вступления Донецка, Луганска, Херсона и Мелитополя в состав РФ верить нельзя. Явка в условиях боевых действий нулевая, опросы были на отдельных частях территории оккупипованных регионов, голосовали "на колесиках", кого опрашивали – один Бог ведает. Уж лучше бы вообще этого балагана не запускали – доверие к нелегальной аннексии было бы выше. После некудышней постановки с "референдумами" международная поддержка реинкарнации Гитлера сузилася до уровня спикера парламента Зимбабве с говорящей фамилией Муденда. Радости просто полные штаны.

Заключительным аккордом десяти дней путинского бесславия стала блеклая церемония аннексии четырех областей Украины в состав РФ. Рядовые россияне совсем не рады подобному "расширению", поскольку их мнения никто не спрашивал.

60 тысячная черная месса из согнанных под стены Кремля бюджетников и студентов показала всю ничтожность великого "собирателя" земель.

Чем окошелится на бытии российских ванек подобный поворот, сказать наверняка нельзя. В мировой истории не было прецедентов присоединения того, что не контролируется в полной мере. Полный идиотизм. А новые жёсткие санкции Запада наверняка похоронят опрокинутую навзничь ресурсократию.

Панику в рядах радикалов посеяли сообщения, что оккупантов выбили из Лимана уже на следующий день после провозглашения "присоединения" к РФ четырёх областей Украины. Особенно сильно подгорело у Кадырова, призвавшего линчевать пораженцев. Интересная деталь: переходный период аннексии будет длится до 1 января 2026 года... Нет сомнений: после Путина Россию во всех смыслах придется пересобирать заново.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/736

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