росія знову створює загрозу ескалації у космосі

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Під час голосування в Раді Безпеки ООН росія наклала вето на проєкт резолюції про непоширення зброї, у т.ч. ядерної, у космічному просторі.

● росія вже давно проявила свою деструктивну роль у Раді Безпеки ООН. Через зловживання рф правом вето (отриманим в сумнівний спосіб від СРСР) головна безпекова організація світу стала недієздатною.

● Дивне голосування рф на Радбезі ООН щодо космосу свідчить, що москва може щось приховувати, або прагне шантажувати міжнародну спільноту.

● росія відома своїми безвідповідальними вчинками у космічному просторі: у листопаді 2021 року під час випробування антисупутникової ракети на орбіті утворилася величезна кількість уламків, які могли знищити Міжнародну космічну станцію.

● У лютому 2024 року американська розвідка попереджала про плани рф провести випробування ядерної зброї у космосі.

● москва систематично вдається до ядерного шантажу в контексті війни з Україною і не дотримується принципу нерозповсюдження, заявляючи про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Джерело: https://t.me/spravdi/38166

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