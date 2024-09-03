100 аварій на водоводах усунули у Харкові за тиждень

За тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 100 аварійних ситуацій.

Про це повідомляє міськрада.

Також вони капітально відремонтували 106 оглядових колодязів і 36 водорозбірних колонок.

Зокрема, в Шевченківському районі комунальники ліквідували три аварії на пр. Перемоги та вул. Ахсарова.

«Найбільша аварія сталася на трубопроводі діаметром 1000 мм на пр. Перемоги, який забезпечує подачу води мешканцям Олексіївського житлового масиву. Працювали без відключення водопостачання», – розповів провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

Сьогодні бригади підприємства проводять відновлювальні роботи на 12 аварійних ділянках трубопроводів у місті.

Агентство Телевидения Новости