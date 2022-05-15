15-річна дитина отримала поранення через обстріли

За даними голови ХОВА Олега Сінєгубова, у Харкові вже кілька днів спостерігається відносна тиша, натомість ворог продовжує наносити удари по населеним пунктам області.

Минулої доби знову знову постраждав Чугуїв. Там 2 людини отримали поранення, одна з них – 15-річна дитина.

Неспокійно було у Золочівській громаді. Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок.

“Біля Барвінкового ворог постійно намагається прорвати позиції наших Збройнис Сил, однак успіхів не має і знову поніс великі втрати серед своєї живої сили та техніки”, – сказав Олег Синєгубов.

Учора наші військові збили літак на тимчасово окупованій території.

Активні бойові дії також ведуть на півночі й північному сході області.

“Ворог відступає і при цьому мінує абсолютно всі підходи – житлові будинки, лісосмуги, узбіччя доріг, використовуючи різні технології, в тому числі дистанційне мінування. У нас, на жаль, є випадки, коли цивільні люди поверталися у свої населені пункти і підірвали у власному домоволодінні”, – зазначив голова ХОВА.

Він підкреслив, що наразі вкрай небезпечно повертатися до звільнених від окупантів територій. Там ще потрібно провести дуже велику роботу з розмінування.

“Ворог постійно намагається атакувати звільнені населені пункти. Особливо прицільно окупанти б’ють по цивільному автотранспорту – по людях, які намагаються або виїхати, або повернутися. Тому ми проводимо евакуацію невеликими колонами і орієнтуємо людей уже на місці, не анонсуючи цього заздалегідь”, – повідомив Олег Синєгубов.

До Харкова наразі щодня повертається близько 2000 людей і ця цифра збільшується. Однак ще залишається ризик ракетних і артилерійських обстрілів міста.

Агентство Телевидения Новости