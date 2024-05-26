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17 людей внаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові вважаються зниклими безвісти

17 людей внаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові вважаються зниклими безвісти

У Харкові поруч із місцем удару по гіпермаркету «Епіцентр» продовжує роботу штаб слідчого управління.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Рідні тих людей, які в момент обстрілу могли знаходитися в супермаркеті, можуть надати свої зразки ДНК.

За даними начальника СУ ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, загалом 17 людей станом вважаються зниклими безвісти. Серед них менеджер з продажів у відділі лаків і фарб, старший продавець, промоутер.

«Це працівники та відвідувачі гіпермаркету. Прямо на місці ми вже відібрали зразки ДНК у родичів сімох із них. Щоби встановити особи решти – шукаємо родини. Тільки так зможемо ідентифікувати обгорілі тіла», – написав Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

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