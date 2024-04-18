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18 загиблих, 77 постраждалих: в Чернігові триває аварійно-рятувальна операція

18 загиблих, 77 постраждалих: в Чернігові триває аварійно-рятувальна операція

17 квітня близько 9 години ранку зс рф завдали удару по густонаселеній частині Чернігова, застосувавши, попередньо, ракети типу «Іскандер-К».

Станом на ранок 18 квітня загинуло 18 людей та 77 постраждало (з них четверо дитей). Троє людей врятовано з-під завалів, повідомляє ДСНС України.

Надано психологічну допомогу 58 особам. Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.

Зруйновано цивільний об’єкт, пошкоджено навколишні багатоквартирні будинки, навчальний та медичний заклади, інші будівлі та транспортні засоби.

Триває пошуково-рятувальна операція.

Агентство Телевидения Новости

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