2 людини загинули, 33 поранено: прокурори фіксують наслідки удару по Харкову

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудар по Київському району Харкова.

Зафіксовано влучання по території будівельного гіпермаркету, в якому перебувало більше ніж 200 людей.

Спалахнула масштабна пожежа.

Станом на зараз відомо про двох загиблих чоловіків – співробітників цього будівельного гіпермаркету. 33 травмовані.

Десять співробітників гіпермаркету не виходять на звʼязок.

Рятувальні роботи тривають.

Прокурори продовжують працювати на місці чергового російського терору проти мирного населення.

Агентство Телевидения Новости