20 жовтня в Україні запровадять обмеження постачання електроенергії

Завтра 20.10.2022 по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії. Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики, повідомив Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Прошу поставитись до цього серйозно. Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією.

Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити слід готуватися до тимчасових відключень.

Також, від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення», написав Тимошенко.

Близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено, заявив сьогодні під час телемарафону радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко, пише УНІАН.

«На жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури серйозно пошкоджено. Тривають роботи по ремонту та підключенню, однак сьогодні та завтра треба очікувати, що будуть відключення. Будуть відключення не тільки аварійні, а й планові, з метою зменшити навантаження на електромережу», – повідомив Харченко.

Він ще раз закликав українців економити електроенергію та не вмикати зайві прилади.

Агентство Телевидения Новости