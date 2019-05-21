Происшествия
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21.05.2019 18:39
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32-летний футбольный арбитр умер прямо во время матча

32-летний футбольный арбитр умер прямо во время матча

Во время футбольного матча произошла трагедия.

В 25-м туре чемпионата Боливии встречались команды "Олуэйс Рэди" и "Ориенте Петролеро".

В начале второго тайма внезапно упал без чувств арбитр этого матча 32-летний Виктор Уртадо. У него остановилось сердце.

Медперсоналу обоих клубов удалось запустить сердце. Но по пути в больницу оно остановилось вновь, и реанимационные мероприятия не помогли. Арбитр умер.

Между тем, матч был доигран. В поле вышел резервный арбитр. В момент произошедшей трагедии счет был 0:0, а финальный свисткок зафиксировал победу "Олуэйс Рэди" со счетом 5:0.


Агентство Телевидения Новости

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