7 поранених, 2 загиблих. Ранкове зведення по Харківщині

Російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати м. Харків та Харківську область. Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Пошкоджені приватні домоволодіння, 9 та 10 поверхи офісної будівлі в центрі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На території області ворог минулої доби обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж, є загиблі та поранені.

Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медично допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, 1 жінка 59 років загинула. В м. Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати с. Уди, що біля кордону з рф. Наші захисники відбили штурм та змусили ворога відійти з втратами.

В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Довгенького та Долини. Сили оборони України тримають свої позиції.

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