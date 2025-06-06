Адаптація природи до війни - гніздо з оптоволокна

Птахи першими за людей використали кілометри використаного оптоволокна під власні потреби.

Одне з покинутих гнізд знайшли бійці батальйону сил підтримки 12-ої бригади «Азов» на Торецькому напрямку. Птахи змішали природний і штучний матеріали.

Це лише один з десятків проявів того, як природа виживає у полум'ї війни. Між сотнями дронів, штурмів, обстрілів і кілометрів випаленої землі.

Джерело: https://t.me/azov_brigade_ngu/187

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