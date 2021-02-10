Апелляционный суд снова заминировали: на несколько часов учреждение остановило свою работу

Суд сьогодні не працює. На даний час інформація про замінування.

Информация о минировании Харьковского апелляционного суда поступила в полдень. Несколько часов специалисты следственно-оперативной группы и взрывотехников проверяли здание суда на наличие взрывчатки. Пришлось эвакуировать 260 человек. А движение у здания был ограничено.

Виталий Локтионов, инспектор УПП в Харьковской области:

Надійшла інформація про те, що замінували апеляційний суд. На даний час проводяться заходи. Обмежений прохід біля зданія, в сам суд, а також під’їзд до суду.

Судебные заседания, которые были запланированы на это время - перенесли. В 15 часов пресс-секретарь Евгения Бондаренко сообщила, что суд возобновил свою работу. А правоохранители о том, что взрывчатку так и не обнаружили. Время от времени в Харькове происходят целые волны ложных минирований. Неизвестные присылают сообщения на электронные адреса учреждений или звонят. Впрочем, поймать таких «шутников» пока правоохранителям не удается.

Агентство Телевидения Новости