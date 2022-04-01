Апокаліпсис Північної Салтівки: обстріли, їжа біля багаття

Північна Салтівка зазнає постійних обстрілів з 24 лютого. Через близькість до окупованих Росією територій багатоповерхівки розстрілюють з “Градів” та інших систем залпового вогню, мінометів, танків, бомбять з літаків. Практично в усі будинки є попадання снарядів, деякі не підлягають відновленню, багато квартир вигоріло. Більшість мешканців покинули мікрорайон, але є ті, хто лишився. Вони виживають у підвалах, без тепла, газу та світла, їжу готують на багаттях, а їжу привозячи волонтери. Про ситуацыю в микрорайоны написав голова місії “Проліска” Євген Каплін;

Ми сьогодні привозили допомогу в одну із розбомблених харківських шкіл на Салтівці. Те, що там накоїла російська армія гірше, ніж у фільмі про апокаліпсіс. Випалений і зруйнований вщент район, в якому мешкали десятки тисяч людей. Район стоїть на передовій, російські війська не можуть через нього просунутись в Харків вже понад місяць та методично знищують все навкруги.33 людини вже понад місяць живуть у підвалі на земляній підлозі при температурі близько 5 градусів. Їжу готують на вогнищі у дворі, розпаленого із шкільних стільців, снаряди руться над головами майже цілодобово. Тиждень немає світла. Місяць немає газу, води та опалення. Вчора у підвалі від сердцевого нападу помер чоловік. Його не одразу забрали, бо ексрені служби не могли дістатися цього району, покійник спочивав у підвалі разом з живими людьми.У частині підвала на землі люди організували туалет, бо туалету у підвалі немає.Через холод, виснаженість імунітету та колективне поселення люди хворіють на ГРВІ та пневмонії, але ліків поряд також немає. Я залишу на пам’ять тут фото з мангалу у дворі. Горіть у пеклі ті, хто приніс це пекло на нашу землю!

Агентство Телевидения Новости