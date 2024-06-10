Армія рф запустила по селу на Харківщині 12 некерованих авіаційних ракет

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 19:00 10 червня. 838 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66.

У другій половині дня окупанти продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (рф) агресор двічі бив по Терновій, застосувавши для обстрілів 12 некерованих авіаційних ракет (НАР). Впродовж дня ворог тричі безуспішно намагався атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника. Два боєзіткнення ще тривають. В районі Степової Новоселівки російська авіація завдала два удари шістьма КАБами. За попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 62 особи вбитими та пораненими, знищено три танки, одна бойова броньована машина та автомобіль.

На Лиманському напрямку всі дев’ять спроб штурму противника успіху не мали.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости