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Армія рф застосувала на Харківщині плануючий боєприпас УМПБ Д-30: пошкоджено будівлю лікарні

Армія рф застосувала на Харківщині плануючий боєприпас УМПБ Д-30: пошкоджено будівлю лікарні

Протягом доби з 8 по 9 травня артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Білий Колодязь, Старий Салтів, Лук’янці.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

8 травня 13:30 у Харкові окупанти завдали удару по території школи: пошкоджено будівлю освітньої установи, багатоквартирні будинки. Постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей.  

8 травня 14:45 с. Білий Колодязь Чугуївський район. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджено чотири приватні будинки, лікарню, автівку.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 113 дітей з родинами: Золочівська громада – 15; Борівська громада – 4; Дергачівська громада – 64; Липецька громада – 30.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та Берестове Харківської області.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 30,24 га території, знищили 1045 вибухонебезпечних предметів.

Фото: с. Білий Колодязь

Агентство Телевидения Новости

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