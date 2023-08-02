Авіаційних ударів та мінометних обстрілів зазнали 11 населених пунктів Харківщини

Протягом доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА, повідомляє Генштаб.

Ворог завдав 5 ракетних, 86 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Козачої Лопані Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 2 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.

Агентство Телевидения Новости