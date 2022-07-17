Авіакатастрофа до Греції українського літака із оборонним вантажем. Деталі

Про це інформують Kavalapost.gr, Babak Taghvaee у Twitter, EPT News.

Як зазначили у грецьких ЗМІ, літак розбився між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтерополісі, Кавала.

У виданнях повідомляють, що мова йде про український літак, який виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії. На борту перебувало 3 людини. А ERT зазначає, що у літаку було 8 людей.

Літак подав сигнал лиха афінським диспетчерам і хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі.

За попередніми даними, у літака спалахнув один з чотирьох двигунів.

Але незабаром після цього літак зник з радарів і впав за 10 морських миль на захід від Кавали.

Речник МЗС України Олег Ніколенко потвердив інформацію. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії – відмова одного із двигунів.

За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Куліби на базі консульства України у Салоніках створено оперативний штаб.

Український літак Ан-12, який зазнав аварії у Греції, перевозив оборонну продукцію сербського виробництва

Як повідомляє “Європейська правда”, про це міністр оборони Сербії Небойша Стефанович у неділю підтвердив у зверненні.

“Літак вилетів близько 20:40 з міста Ниш і перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш.

Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш”, сказав він.

Рейс мав здійснити технічні посадки в Аммані, Ер-Ріяді та Ахмедабаді, а його кінцевим пунктом призначення мало бути місто Дакка – столиця Бангладеш.

“Власником товару була приватна компанія Valir із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами”, зазначив Стефанович.

Глава Міноборони Сербії також підтвердив, що всі члени екіпажу Ан-12 загинули, а його власником є українська компанія.

Агентство Телевидения Новости