«Автоваз» пытался импортировать из КНДР южнокорейские машиностроительные прессы

Однако их не пропустила российская таможня

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей компания «Автоваз» после полномасштабного вторжения в Украину и последовавших санкций пытался импортировать машиностроительное оборудование через Северную Корею, однако его не пропустила российская таможня. Об этом свидетельствуют закрытые данные российской таможенной статистики, с которыми ознакомилась «Вёрстка».

Речь идёт об устройствах южнокорейской компании Tenergy, производящей оборудование для автомобильной промышленности. Партия прессов для штамповки деталей и кузовов общей стоимостью 1 млн 192 тысячи долларов была доставлена на владивостокский таможенный пост по железной дороге 30 июня. Спустя 10 дней ФТС отказала в выпуске товара, по какой именно причине — в документах не указывается.

Согласно данным таможни, это была первая попытка «Автоваза» импортировать подобное оборудование через Северную Корею. Импорт аналогичных товаров в Россию запрещён в Европейском союзе, однако Южная Корея такой запрет не вводила.

Ранее сегодня Кремль подтвердил информацию о готовящемся визите в Россию главы КНДР Ким Чен Ына. Предполагается, что он встретится 12 или 13 сентября с Владимиром Путиным во Владивостоке, куда тот прибыл для участия в Восточном экономическом форуме. Ранее New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что стороны должны обсудить поставки из КНДР в Россию артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

Джерело: https://t.me/svobodnieslova/2909

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