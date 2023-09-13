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«Автоваз» пытался импортировать из КНДР южнокорейские машиностроительные прессы

«Автоваз» пытался импортировать из КНДР южнокорейские машиностроительные прессы

Однако их не пропустила российская таможня

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей компания «Автоваз» после полномасштабного вторжения в Украину и последовавших санкций пытался импортировать машиностроительное оборудование через Северную Корею, однако его не пропустила российская таможня. Об этом свидетельствуют закрытые данные российской таможенной статистики, с которыми ознакомилась «Вёрстка».

Речь идёт об устройствах южнокорейской компании Tenergy, производящей оборудование для автомобильной промышленности. Партия прессов для штамповки деталей и кузовов общей стоимостью 1 млн 192 тысячи долларов была доставлена на владивостокский таможенный пост по железной дороге 30 июня. Спустя 10 дней ФТС отказала в выпуске товара, по какой именно причине — в документах не указывается.

Согласно данным таможни, это была первая попытка «Автоваза» импортировать подобное оборудование через Северную Корею. Импорт аналогичных товаров в Россию запрещён в Европейском союзе, однако Южная Корея такой запрет не вводила.

Ранее сегодня Кремль подтвердил информацию о готовящемся визите в Россию главы КНДР Ким Чен Ына. Предполагается, что он встретится 12 или 13 сентября с Владимиром Путиным во Владивостоке, куда тот прибыл для участия в Восточном экономическом форуме. Ранее New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что стороны должны обсудить поставки из КНДР в Россию артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

Джерело: https://t.me/svobodnieslova/2909

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