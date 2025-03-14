Без “гробових” ― родичі знищених окупантів з дагестану не отримують рублів

Родичі десятків знищених на злочинній війні проти України російських окупантів з дагестану не отримують “гробових” та інших обіцяних виплат від москви ― рублів не дають навіть на поховання.

Також держава-агресор не видає заборговане грошове забезпечення сім’ям ліквідованих дагестанців.

“Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення москви до поневолених нею народів ― так звані суб’єкти федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України. Водночас такі випадки можуть бути і проявом спричинених війною кризових явищ у бюджетно-фінансовій сфері держави-агресора”, ― прокоментував представник ГУР МО України Андрій Черняк.

▶ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: gur.gov.ua

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