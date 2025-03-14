Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:46
Просмотров: 67

Без “гробових” ― родичі знищених окупантів з дагестану не отримують рублів

Без “гробових” ― родичі знищених окупантів з дагестану не отримують рублів

Родичі десятків знищених на злочинній війні проти України російських окупантів з дагестану не отримують “гробових” та інших обіцяних виплат від москви ― рублів не дають навіть на поховання.

Також держава-агресор не видає заборговане грошове забезпечення сім’ям ліквідованих дагестанців.

“Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення москви до поневолених нею народів ― так звані суб’єкти федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України. Водночас такі випадки можуть бути і проявом спричинених війною кризових явищ у бюджетно-фінансовій сфері держави-агресора”, ― прокоментував представник ГУР МО України Андрій Черняк.

▶ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Залужний анонсував вихід нової книги про війну в Україні у вересні 2025 року
Сегодня 10:36    29
СБУ затримала депутата, який під час окупації Херсона вивозив до рф українську агропродукцію
Сегодня 10:23    40
Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон
Сегодня 10:10    47
В "Укренерго" пояснили, чому краще вмикати потужні електроприлади вдень, а не вночі
Сегодня 09:58    62
Операция “Труба”
Сегодня 09:34    71
Збито 16 ворожих БПЛА, 9 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:27    56
"Занадто проукраїнський". Келлога усунули від переговорів на прохання кремля - ЗМІ
Сегодня 09:17    73
Рада прийняла закон про знижку в 50% штрафу від ТЦК
Сегодня 09:10    76
путін не відмовився від ідеї підкорити Україну, він хоче її повністю контролювати, — WP з посиланням на розвідку США
Сегодня 09:06    91
Нікіта Тітов створив марку до 10-річчя Української добровольчої армії
Сегодня 08:50    85
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 