Бійці 5 Слобожанської бригади НГУ за допомогою дрона взяли в полон окупанта

Військовослужбовці штурмового загону 5 Слобожанської бригади НГУ та 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ взяли в полон бійця рф у районі населеного пункту Кліщіївка на Донеччині.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

8 квітня спільний екіпаж БПЛА, до якого входив гвардієць «Брутал» та десантник «Грін» вели спостереження за діями ворога за лінією бойового зіткнення.

Близько четвертої години вечора вони виявили ворожого військовослужбовця, який ховався в укритті. Після скиду боєприпасу він підняв білий прапор.

«Вилетіли за координатами, помітили росіянина, який заліз в нірку, і сидів там. Ми його «затрьохсотили» скидом. Полетіли дізнатися чи він там живий. Побачили, що він сидить перед ніркою, з білим прапором і махає, щоб ми його не вбивали. Ми повернулися, взяли пляшку з водою, на ній написали, щоб здавався, якщо хоче жити. Він обрав життя, і здався. Ми дроном вивели його до своїх позицій та передали, так би мовити, «куди потрібно», — розповідає гвардієць «Брутал».

Ворожого солдата евакуювали у безпечну зону. Під час допиту він повідомив, що є військовослужбовцем в/ч 95383 збройних сил російської федерації з позивним Старий та його завданням було спостереження за роботою наших БпЛА та fpv-дронів.

Українські військовослужбовці дотримуються правил ведення війни та гарантують життя особам, які здаються в полон та не чинять опору.

Агентство Телевидения Новости