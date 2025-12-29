Біля ЗАЕС почалося перемир'я між Україною та рф
Важливі ремонтні роботи розпочалися на лінії електропередачі поблизу окупованої росією Запорізької АЕС після чергового місцевого перемир'я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ.
Про це йдеться в повідомленні агентства.
"Гроссі дякує обом сторонам за згоду на це нове тимчасове "вікно тиші" з метою відновлення передавання електроенергії між розподільними станціями ЗАЕС і Запорізькою тепловою електростанцією, що сприятиме посиленню ядерної безпеки", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що команда МАГАТЕ здійснює моніторинг ремонтних робіт, які, як очікується, триватимуть кілька днів.
Джерело: epravda.com.ua