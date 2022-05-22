Близько 15 тисяч людей в Ізюмі знаходяться на межі виживання – немає світла, газу, води, зв’язку

В окупованому Ізюмі на Харківщині сьогодні залишаються близько 15 тисяч жителів, які, за словами міського голови, перебувають на межі виживання. Про це Валерій Марченко розповів в ефірі національного телемарафону.

«Ситуація дуже тяжка. Вже майже три місяці немає світла, газу, води, зв’язку. Дуже великі проблеми із продуктами харчування. Ми не можемо туди завезти гуманітарні вантажі, бо росіяни не пропускають. Вони роздають якусь гуманітарку, але для такої кількості людей це дуже мало. Люди живуть на межі виживання. Руйнування у місті дуже сильні. Зруйновано лікарні, школи та майже 70% багатоповерхівок. Також багато руйнувань приватного сектору», – розповів мер.

«Був один шлях, яким люд виїжджали на підконтрольну Україні територію. Але з 9 травня не випускають цією дорогою. Шлях тільки один – Куп’янськ і в росію. Росіяни перекрили виїзд на підконтрольну територію, щоб люди могли виїхати тільки в росію.

Аргументації в них ніякої немає. Спочатку 9 травня вони перекрили цей виїзд, пояснюючи, що можуть бути якісь провокації з боку ЗСУ, перекрили до 12 травня, потім до 17 травня і на даний час так цей проїзд і не відкритий.

З самого початку, коли місто було окуповане за допомогою колаборантів наших, вони склали списки працівників поліції, місцевого самоврядування та бізнесу, які зараз проходять службу в ЗСУ та теробороні. І по всім цим адресам влаштовували обшуки і не один раз. Людей, які віддані Україні, забирають в невідомому напрямку. У нас є випадки, що люди, які потрапили до окупантів, зникли і ми не розуміємо, де вони. Ситуація дуже погана».

Агентство Телевидения Новости