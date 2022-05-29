Більше третини території Харківської області контролюють окупанти — голова ОВА

Таку статистику під час наради з Президентом оприлюднив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

Глава держави заслухав доповіді начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, міського голови Харкова Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону.

Голова Харківської ОВА поінформував Президента, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

«Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо», – зазначив Олег Синєгубов.

За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

У межах робочої поїздки Володимир Зеленський серед іншого оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова.

Під час наради Президент запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.

«Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях», – зазначив він.

На переконання Глави держави, це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло.

Володимир Зеленський зауважив, що нові будинки потрібно зводити обов’язково з бомбосховищами та укриттями.

«Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші», – вважає Президент.

Крім того, під час поїздки Володимир Зеленський оглянув адміністративні будівлі Харкова, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів з боку російської армії.

Агентство Телевидения Новости