Брехня: «у Держдепі США видалили докази викрадення росією близько 30 тисяч українських дітей»

Про це пише Reuters.

Насправді: інформацію, зібрану проєктом Єльського університету щодо викрадення дітей, не видаляли попри припинення фінансування американською адміністрацією, заявила під час брифінгу речниця Держдепу США Теммі Брюс:

- Теорії змови чи острахи стосовно того, що були видалені якісь дані, не є правдою. Це не так. Дані є, вони не були у віданні Держдепу.

Речниця також підкреслила, що адміністрація знає, хто керував даними і сайтом, а також те, що дані не видалені й не загубились.

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Щось занадто багато стало подібних провокативних вкидів у американських ЗМІ.

Джерело: https://t.me/spravdi/45623

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