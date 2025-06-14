Все смотрят но то, что произошло — на уничтожение иранского Генштаба и ядерных физиков. На взрывы на ядерных объектах и складах с баллистическими ракетами.

Но я хочу обратить ваше внимание на то, чего НЕ произошло. Хотя легко может произойти в будущем.

Не было удара по экономике Ирана, которая вся зависит от газа. А уничтожить единственный Кенганский завод по переработке газа в сто раз проще, чем добраться до подземных заводов. Иран является одним из крупнейших потребителей газа в мире. Две трети всего электричества в стране генерируется с использованием газа. В случае выхода этого завода из строя, Иран за несколько дней лишится возможности обеспечивать себя электроэнергией даже на минимальном уровне.

Не нанесен удар по Шахид Раджаи — единственному глубоководному порту с доступом в мировой океан, через который проходит около 40% всего иранского импорта. Выход этого порта из строя грозит стране страшными перебоями поставок продовольствия, промышленных товаров и оборудования.

Не нанесен удар по крупнейшему нефтяному терминалу Ирана на острове Харк. Через него проходит около 90% всего экспорта иранской нефти и нефтепродуктов. Нефтехранилища Харка позволяют ежедневно отправлять потребителям более 10 млн баррелей нефти. Там бы все горело неделями.

Но Израиль не воюет с народом Ирана. Он не хочет отбросить страну в каменный век, хотя без проблем может сделать это.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

Новости портала «Весь Харьков»