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Человек, из-за которого по ошибке был сбит украинский самолёт, находится в тюрьме, - глава МИД Ирана

Человек, из-за которого по ошибке был сбит украинский самолёт, находится в тюрьме, - глава МИД Ирана

Человек, действия которого привели к тому, что иранскими ВС 8 января был по ошибке сбит украинский самолет, находится в тюрьме. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает агентство ISNA.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - заявил Зариф.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столици Ирана разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что в украинский самолет Boeing 737 попала ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

Церемония прощания с погибшими украинцами состоялась 19 января в аэропорту "Борисполь".

 

Агентство Телевидения Новости

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