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Через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів у 5 областях

Через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів у 5 областях

Станом на ранок суботи 29 липня внаслідок негоди знеструмлені понад 70 населених пунктів у 5 областях, через аварію вимикалась лінія електропередач Укренерго.

Про це повідомляє «Економічна правда»з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

«Сталася чергова аварійна ситуація в мережах оператора системи передачі НЕК «Укренерго» в Одеській області. Відключилася лінія електропередачі 330 кВ, внаслідок чого знеструмлювалися споживачі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, через грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них – на Дніпровщині, де без світла – 9 тисяч споживачів.

Також у Херсоні без світла залишаються 11,4 тисячі абонентів, які були відключені через підтоплення.

Через технологічні порушення без світла також залишається частина споживачів у Київській та Чернігівській областях. У Запорізькій області, де внаслідок техпорушень знеструмлювалися 68 населених пунктів, за минулу добу заживили 32 тисячі споживачів.

Агентство Телевидения Новости

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