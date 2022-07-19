Чергові спроби наступу в напрямках селищ Уди та Гусарівка на Харківщині провалилися

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 19 липня. 146 доба війни.

В Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з підтримки дій наземних військ та блокування північно-західної частини Чорного моря.

В готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова.

Здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівка завершилась невдало. Окупанти з втратами відійшли.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости