Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:09
Просмотров: 153

Черговий обстріл Куп’янського району: поранено цивільного

Черговий обстріл Куп’янського району: поранено цивільного

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 лютого близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі.

Отримав поранення 66-річний мирний мешканець.

Документування збройної агресії рф проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 