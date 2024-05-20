Четверо поранених під час ракетного удару по базі відпочинку під Харковом – у вкрай важкому стані
Чотири людини залишаються у вкрай важкому стані після обстрілу с. Черкаська Лозова під Харковом 19 травня.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ці четверо пацієнтів знаходяться в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень. Деяким з них планують повторні операції.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Лозовеньківському водосховищі знайшли сьому жертву російського ракетного обстрілу. Фрагменти тіла дістали водолази.
«Загиблий підробляв на базі відпочинку і в момент ракетної атаки був там. 51-річний чоловік став сьомою жертвою ворожого удару по узбережжю в Черкаській Лозовій», – розповів начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.