Чому ЗС РФ хочуть захопити Липці на Харківщині: відповідь ЗСУ

Росіяни продовжують спроби захоплення низки населених пунктів у Харківській області й село Липці також.

Як повідомляє Фокус, про це заявив начальник розвідки 3-го батальйону оперативного призначення бригади «Спартан» із позивним «Баракуда» в ефірі «Київ24».

За його словами, північ Харківщини продовжує потерпати від дій противника, адже атаки не припиняються. Насамперед ЗС РФ хочуть заволодіти трасою біля населеного пункту Липці, яка веде безпосередньо до Харкова.

При цьому, на шляху до терористичної цілі окупантів навіть не зупиняють колосальні втрати. Ще одна причина, через яку росіяни бажають узяти під свій контроль цей населений пункт, — панівні висоти, які дають змогу здійснювати атаки на обласний центр.

«Ворог зосереджує свою активність, штурмує маленькими групами, намагається закріпитися. Але ми виснажуємо його бойовий потенціал, не даємо цього зробити, докладаємо максимальних зусиль. Знищуємо його там, де він намагається накопичитися, знаємо його логістичні маршрути, вистежуємо і знищуємо», — розповів «Баракуда».

Окремо начальник розвідки 3-го батальйону додав, що якщо ЗС РФ закріпляться на трасі, тоді вони зможуть поліпшити своє логістичне просування. Відповідно, боєкомплект і додаткова піхота довозитимуться швидше.

До слова, важку техніку на цьому напрямку росіяни практично не застосовують і бережуть. На штурми кидають виключно піхоту.

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