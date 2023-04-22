Чудеса: в Бєлгороді почали евакуацію з району, де стався вибух

Позаштатний сход 2.0: на місці вибуху в Білгороді сапери виявили ще один снаряд, що не розірвався.

Наразі влада міста спішно евакуює близько 3 тисяч мешканців 17 багатоквартирних будинківДодаткова інформація про ситуацію на Шаландіна, 15.⠀Саперами знайшли вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки Міноборони рф вирішили знешкодити його на полігоні.⠀Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. За попередніми даними, це понад три тисячі людей. Всім, кому буде потрібна допомога з тимчасового розміщення, її буде надано.⠀Для забезпечення безпеки вивозитимемо людей до пунктів тимчасового розміщення, де є все необхідне, починаючи від води та закінчуючи гарячим харчуванням.⠀До 13:00 в районі будинку 5а на Шаландіна та в районі будинку 30 на малого Губкіна буде організовано 2 пункти збору. До них подаватимуться автобуси. Виділено 90 одиниць транспорту.⠀Нижче публікую адреси будинків, з яких мешканців переводитимемо до пунктів тимчасового розміщення:⠀Вул. Шаландіна, 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9.⠀Вул. Губкіна, 30, 32, 34, 38, 38а та 38б⠀Проспект Ватутіна, 18б, 22а, 22, 16.⠀Усі будинки, з яких вивозитимуть мешканців, будуть під охороною поліції.

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