Діди ще повоюють: у росії мобілізовуватимуть навіть 65-річних.
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
14 липня держдума підвищила граничний вік перебування запасників у мобілізаційному резерві серед старших офіцерів до 65 років.
Фактично у путіна наразі залишилося лише дві опції продовження війни: ядерна зброя (у медійному виконанні медведєва) та підвищення призовного віку (у виконанні держдуми, губернаторів і військкоматів).
Ухвалення рішення з підвищення призовного віку до 65 років (тобто тих, хто народився у 1958-му) свідчить про величезні мобілізаційні проблеми в рф.
Настільки величезні, що путін вже готовий кинути у бій гарматне м’ясо «глибинної заморозки». Схоже, далі в бій підуть залишки «дідів, що воювали».
Джерело: https://t.me/spravdi/31578