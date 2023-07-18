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Діди ще повоюють: у росії мобілізовуватимуть навіть 65-річних.

Діди ще повоюють: у росії мобілізовуватимуть навіть 65-річних.

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

14 липня держдума підвищила граничний вік перебування запасників у мобілізаційному резерві серед старших офіцерів до 65 років.

Фактично у путіна наразі залишилося лише дві опції продовження війни: ядерна зброя (у медійному виконанні медведєва) та підвищення призовного віку (у виконанні держдуми, губернаторів і військкоматів).

Ухвалення рішення з підвищення призовного віку до 65 років (тобто тих, хто народився у 1958-му) свідчить про величезні мобілізаційні проблеми в рф.

Настільки величезні, що путін вже готовий кинути у бій гарматне м’ясо «глибинної заморозки». Схоже, далі в бій підуть залишки «дідів, що воювали».

Джерело: https://t.me/spravdi/31578

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