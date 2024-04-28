Харківщина, 28 квітня

▪️ За добу ударів по місту Харків не зафіксовано.

▪️ Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори.

▪️ 13:00 м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу.

▪️ 12:50 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 20 господарчих споруд.

▪️ 27 квітня 11:20 Чугуївський р-н, с. Вовчанські Хутори, обстріл КАБ будівлі дитячого садку.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районі н.п. Кислівка, Берестове, Копанки.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 88 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 39; Липецька громада — 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,45 га території, знищили 560 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/9245

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