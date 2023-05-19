Детальний фотозвіт з пожежі в Циркунах

18 травня вдень ворог завдав двох ракетних ударів по житловому сектору селища Циркуни Харківського району області. Внаслідок обстрілу було повністю зруйновано 2 приватних житлових будинки.

До місця події виїхали рятувальники на 2-х автоцистернах з міста Харкова.

По прибуттю було встановлено, що під завалами зруйнованої будівлі знаходиться загиблий місцевий мешканець. Пожежі не було.

Рятувальники за допомогою спец інструменту розтисли конструкції будинку та вилучили тіло загиблого чоловіка 1971 р.н. За даними екстреної медичної допомоги ще дві особи постраждало.

Агентство Телевидения Новости