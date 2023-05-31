ДСНС знешкодили 92 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів

Інформація щодо проведення гуманітарного розмінування Харківщини піротехнічними підрозділами ДСНС України.

За минулу добу 30 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 1500 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 7 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 92 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 64 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2880 га території, 275 км автомобільних доріг, 1760 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 69 тис. 116 ВНП.

Агентство Телевидения Новости