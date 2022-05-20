Дві бригади «Харківобленерго» потрапили під ворожий обстріл в Черкаській Лозовій

Сьогодні, 20 травня, у селищі Черкаська Лозова Дергачівського району енергетики проводили ремонт перекриття постраждалої від влучення снарядів закритої трансформаторної підстанції та повітряної лінії електропередачі.

За попередньою інформацією, російські військові відкрили вогонь з реактивних систем «Град». Сьогодні обійшлося без постраждалих.

В АТ «Харківобленерго» розповіли, що з початку війни це вже далеко не перший подібний випадок. Електричні мережі розташовані на відкритій місцевості, тому ремонтні бригади стають справжніми мішенями для артилерії агресора. Енергетикам залишається тільки мріяти про якесь укриття або бомбосховище. Незважаючи на постійну смертельну загрозу, вони повертаються до справи та відновлюють електропостачання у населених пунктах Харківщини.

Агентство Телевидения Новости